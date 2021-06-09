"Türkiye'de yerel seçim sistemi değişsin" önerisi
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"Türkiye'de yerel seçim sistemi değişsin" önerisi

'Türkiye'de yerel seçim sistemi değişsin' önerisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı belediye seçimleri kanun değişikliği düzenlemesinin hayata geçirilmesini istedi.

Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı belediye seçimleri kanun değişikliği düzenlemesinin hayata geçirilmesini istedi.

Sönmez, yaptığı açıklamada, geliştirdiği seçim sistemiyle ilgili olarak, "Belediye başkanlığı seçimlerinde pek büyük çoğunluk, ezici çoğunluk olduğu halde yerel seçim kanununun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilmemesi nedeniyle azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiğini görünce 'kahir ekseriyeti' olmalı sözü üzerine Cumhurbaşkanımıza azınlığın çoğunluğa tahakküm edemeyeceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun Belediye Seçimleri Kanun değişikliği düzenlemesi hazırladım" dedi.

Kendi geliştirdiği seçim sisteminde, büyükşehir, ilçe belediye başkanı adayı olamayacağını belirten Sönmez, "İllerin ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olacak. İl seçim sonuçlarına göre ilçelerde en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçe meclis üyeleri arasından ilçe belediye başkanı görevlendirilecek. Büyükşehir belediyesi olan illerde ise il seçim sonuçlarına göre il genelinde ilçelerin toplamında en çok oyu alan partinin genel başkanı tarafından ilçelerin meclis üyeleri arasından büyükşehir belediye başkanı görevlendirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki gibi görevlendirilen belediye başkanlarının gerek görülmesi halinde parti genel başkanları tarafından değiştirebileceğini vurgulayan Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yerel seçimlerin düzenlenmesi ile her türlü suistimallerin önüne geçileceğini kaydetti. - HATAY

'Türkiye'de yerel seçim sistemi değişsin' önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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