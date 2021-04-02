Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı
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Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçerken, yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Salgında üçüncü pikin yaşandığını ve büyük bir dalganın olmaması için 15-20 günlük süreçte herkesin çok daha dikkatli olmasını isteyen uzmanlar, yoğun bakımların hastalara cevap veremez hale gelmesi durumunda tam kapanmaya gidilebileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek, "Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz" dedi.

"ÜÇÜNCÜ PİKİ YAŞIYORUZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi. Hürriyet'in haberine göre İstanbul'un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı.

"BUGÜNKÜ VAKALAR NİSAN'IN 10-15'İNDE HASTANELERE YANSIYACAK"

Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. "Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan 'tam kapanma' uyarısı

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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