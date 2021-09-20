Ülkemizde toplamda kaç tane KYK yurdu vardır sayısı merak edildi. Sizler için kısa bir araştırma yaptık. Peki, Türkiye'de toplam yurt sayısı kaçtır? 2021 KYK Türkiye'de kaç yurt var? KYK Toplam kaç ilde kaç yurt vardır? KYK Yurtlarda yatak kapasitesi kaç? İşte tüm ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE TOPLAM KAÇ KYK YURDU VARDIR 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından "Gençlerimizle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz." başlığıyla Türkiye'deki yurt sayılarını paylaştı. Ülkemizdeki KYK toplam yurt sayıları ve istatistikleri aşağıdaki gibidir.

2021 yılı için toplam KYK yurt sayısı ve diğer bilgiler şu şekilde: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Toplam yurt sayısı : 769

769 Yurt yatak kapasitesi : 719 bin 567

719 bin 567 Yurt yatak tipleri : %89 baza ve karyola

%89 baza ve karyola Yurt bulunan il ve ilçe sayısı : 81 il 241 ilçe

81 il 241 ilçe Beslenme yardımı : 570 TL/AY

570 TL/AY Kredi/Burs verilen öğrenci sayısı : 1 milyon 449 bin 387

1 milyon 449 bin 387 Öğrenci (Lisans) bursu fiyatı : 650 TL

650 TL Öğrenci (Yüksek Lisans) bursu fiyatı : 1300 TL

1300 TL Öğrenci (Doktora) bursu fiyatı : 1950 TL

20 EYLÜL 2021 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI TWEET

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.

Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem