Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı

Türkiye'de günlük ölüm sayısı dün 259 ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Koronavirüs tedbirlerinin sıkılaştırılmasıyla aktif vaka sayısında gözler görülür bir düşüş yaşanırken, ölüm sayısında her gün kahreden yeni bir rekor kırılmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlere rağmen günlük ölüm sayıları art arda rekor kırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre çarşamba günü salgında 259 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 18 bin 861'e yükseldi. Günlük ölüm sayısı salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin de üzerini görmüş oldu.

19 BİN 650 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Toplam 202 bin 209 test yapılırken semptom gösteren 3 bin 192 kişiyle birlikte toplam 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610 oldu.

34 bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 901 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.5 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ

Dün sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici.

* Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız.

* Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.