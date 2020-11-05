Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti

05.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:30
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.?

"Bu artışa engel olmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

İlgili Haberler

Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son 24 saatte 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu
Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:30:30. #1.14#
title