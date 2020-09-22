Türkiye'de son 24 saatte 1692 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1692 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1692 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti
22.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:28

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1261 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 269 bin 696'ya çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, vaka sayısı 306 bin 302, vefat sayısı 7 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 967, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

"Zatürre oranında düşüş devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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