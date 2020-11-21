Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı

21.11.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:26

Tüm Türkiye'de koranavirüs yeni tedbir kararları kapsamında bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağı, Denizli'nin Çameli ilçesinde yanlış anlaşılınca kısıtlama erken başladı. Vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı ilçe hayalet şehri andırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, yeni tedbir kararlarını açıklamıştı. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, uygulaması bugün akşam 20.00'da başlayacak. Ancak dün aşksam saat 20.00'da başlayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlaması ile kafası karışık vatandaşların ne yapacağı konusunda tereddütleri yer aldı.

YAŞ BAZLI KISITLAMALAR GENEL ANLAŞILDI

Çameli İlçesi'nde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulamasını genel yasak olarak anlayan vatandaşlar bugün dışarı çıkmadı. Dün genel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere koşan vatandaşlar marketleri boşalttı.

YASAĞIN SAATİNİ BİLENLER SOKAKLARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Sokağa çıkma yasağının bugün 20.00'da başlayacağını bilen vatandaşlar ise dışarı çıktıklarında sokak ve caddelerde kimsenin olmadığını görünce şaşırdı. İlçede vatandaşların dışarı çıkmamasından dolayı yetkililerin uyarmaması da dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki evde kal sağrısının sürekli yapıldığı pandemi döneminde yetkililerin bu durumdan memnun olduğu tahmin ediliyor.

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, bugün akşam saat 20.00'da başlayacak sokağa çıkma yasağı sabah 10.00'da son bulacak, Pazar günü akşam 20.00'da başlayacak yasak sabah 05.00'da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. - HaberlerErdoğan: "Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyonlara son verilmesi ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki... - HaberlerŞanlıurfa'da çırçır fabrikası yangını söndürüldü - HaberlerErdoğan: "Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir." - HaberlerErdoğan: "Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor." - HaberlerSon dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı - HaberlerSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz." - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna videomesajla katıldı (2) - HaberlerSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına... - HaberlerSon dakika: İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - HaberlerSokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı - Haberlerİsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu - HaberlerSon Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı - HaberlerÜnlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Ersin Tatar Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Deniz Türüç Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 19:27:00. #1.15#
title