Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırıldı
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Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye'de merakla beklenen sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili karar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan tarafından açıklanan kararlarda, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Bu kararla birlikte 20 Kasım'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da 7 ay sonra kaldırılmış oldu.

Türkiye'de uzun zamandan beri akşamları ve hafta sonları yasağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Haziran ayı normalleşme döneminde cumartesi yasağı kaldırılırken, hafta içi sokağa çıkma yasağı da saat 21.00'dan 22.00'a çekildi. Türkiye'de vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alındı.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme adımları kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye'de uzun süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırılacağını aktardı. Böylelikle, 20 Kasım'da yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması, 7 ay sonra kaldırılmış oldu.

1 TEMMUZ'A KADAR YASAKLAR AYNEN DEVAM

Kararla birlikte Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak, 1 Temmuz'a kadar olan süre zarfında hafta içi 22.00'a kadar ve 27 Haziran pazar günü yasak uygulanmaya devam edecek.

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