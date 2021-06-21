Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırıldı

Türkiye'de merakla beklenen sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili karar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Erdoğan tarafından açıklanan kararlarda, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Bu kararla birlikte 20 Kasım'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da 7 ay sonra kaldırılmış oldu.