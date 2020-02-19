Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi
Haberler » Dünya » Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi - Haberler

Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi

"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, Türkiye'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.

19.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:05
Türkiye'de sivil toplum pestisite karşı bir araya geldi: Zehirsiz Sofralar Projesi

"Zehirsiz Sofralar Projesi" kapsamında, 'de pestisit kullanımının sınırlanması ve pestisitlerde kullanılan 13 etken maddenin acilen yasaklanması amacıyla kasım ayında başlatılan kampanyada 123 bin imzaya ulaşıldı.


Avrupa Pestisit Eylem Ağı (Pesticide Action Network Europe) ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi 31 Mart 2020 tarihinde sona eriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler