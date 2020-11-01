Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi
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Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi

01.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:33
Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi

Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde okuyan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi.

Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde okuyan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk bölge olan Zanzibar'da başkanlık seçimlerinde, iktidar partisi Devrimci Parti'nin adayı Dr. Hussein Mwinyi, yüzde 76.29 oy alarak Başkan seçildi. Mwinyi, Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde tıp eğitimi almıştı. 29 Ekim'de yapılan seçimde Zanzibar'ın 8. Başkanı olan 54 yaşındaki Tanzanyalı politikacı, Milli Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı olarak görev yapıyordu. - DARÜSSELAM

Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi
Türkiye'de okuyan Mwinyi, Zanzibar Başkanı seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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