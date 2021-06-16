Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı.
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Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı.

Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı.
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı. Yatırımcıları arasında Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Gizia kurucusu İsmail Kutlu ve Yatırımcı Can Eren'in yer aldığı UnoMoi, Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners'ın da yeni dönem girişimleri arasında bulunuyor. UnoMoi, lüks ve özel tasarım kıyafetleri, üyelerine 1 ay süreyle kiralıyor.

Kadın girişimciler Ayşe Kefli ve Gözde Atasoy tarafından Mart 2020'de kurulan UnoMoi, lüks kıyafetleri satın almadan kısa süre kullanmaya imkân veriyor. Envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor. 1 ay sonunda ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün teslim ediliyor. Paylaşım ekonomisini destekleyen UnoMoi, kullanıcılarına 'bulut'ta lüks kıyafetlerden oluşan bir dolap sunuyor.

Girişimle ilgili bilgi veren Unomoi Kurucusu Ayşe Kefli, "İstediğimiz zaman istediğimiz kıyafeti giyip, sonrasında da yerine koyduğumuz, kıyafetlerimizle kendimizi özgürce ifade edebildiğimiz ortak bir gardrop hayaliyle çıktık yola. Çoğu kadın sokağa çıkarken dolabın karşısına geçer ve genelde giyecek bir şey bulamaz. Alışverişe çıktığında da fiyatından dolayı ya da "Bunu kaç kere giyeceğim ki?" diye düşünerek satın almaktan vaz geçiyor. UnoMoi ile kadınlara daha az para harcayarak, daha fazla kıyafete ulaşma ve her sabah dolabın karşısında geçip "giyecek hiçbir şeyim yok" diye düşünmeme imkânı sunuyoruz. Bunu yaparken de çevreye zarar vermeden dünyamızın iyiliğini düşünüyoruz. Günümüzde, paylaşım ekonomisi önem kazanırken özellikle lüks kıyafet kiralamanın "modanın geleceği" olacağını düşünüyoruz. UnoMoi'nin geleceğine inanan ve bizimle yola çıkan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

UnoMoi Kurucusu Gözde Atasoy ise, "UnoMoi, kendi seçtiğiniz kıyafetleri kiralayıp, bir ay boyunca dilediğiniz kadar giymenize imkan sağlayan online bir platform olarak hizmet veriyor. Dünyada uzun yıllardır başarılı bir şekilde uygulanan bu sistem Amerika'da "Netflix of Fashion" olarak tanımlanıyor. Paylaşım ekonomisini destekleyen girişimimiz, alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek, çevreye verdiğimiz zararı azaltmamıza katkı sağlıyor. Dünya genelinde satılan giysi miktarı her geçen yıl artarken, kıyafetlerin ortalama kullanım süresi azalıyor. Yani mağazalarda bir ürüne ödediğimiz fiyat düşüyor ama doğanın ödediği bedel her geçen yıl artıyor. Biz de UnoMoi ile hızlı modanın çevreye verdiği zararı azaltmak ve kadınları paylaşım ekonomisinin bir parçası yaparak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek istiyoruz." diye belirtti.

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin ABD doları yatırım aldı. - Haberler
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