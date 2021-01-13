Ömer Turan, "Türkiye'de Kürt sorunu yok" dedi, HDP'li Gergerlioğlu tepki gösterdi! İkili Twitter'da birbirine girdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile gazeteci Ömer Turan sosyal medyada 'Kürt sorunu' tartışması üzerine birbirine girdi. Turan Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını aktararak, "Bu ülkede dışlanan sadece Türkler'dir" dedi. Gergerlioğlu ise "Kürdü anlayın, hissedin empati yapın" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile gazeteci Ömer Turan arasındaki 'Kürt' tartışması sosyal medyada gündem oldu. 48 yaşında olduğunu aktaran ve bunun 40 senesini çok iyi hatırladığını söyleyen Turan, "40 senedir, akşam Kürt sorunu ile yatıyorum sabah Kürt sorunu ile kalkıyorum. Bu 40 senede, Türk siyasetinin değişmez ana gündem maddesi gerçekte olmayan laboratuvarda üretilmiş bu sorun. Bıktık yalana dayalı mağduriyet edebiyatından" dedi.

"40 YILDIR AYNI KAFADA OLDUĞUNUZDAN ÇÖZEMEMİŞSİNİZ"

Turan'ın bu paylaşımına yanıt veren Gergerlioğlu ise "40 yıldır aynı kafada olduğunuzdan çözememişsiniz, anlayın artık ve değişin, Kürdü anlayın, hissedin, empati yapın ( bu arada ben Kürt değilim, Türküm) derdim, meselenin insaniyet zemininde çözümü, kardeşliğin sağlanması" ifadelerine yer verdi.

"KÜRT SORUNU LABORATUVARDA ÜRETİLMİŞ BİR SORUNDUR"

Gergerlioğlu'nun bu cevabından sonra olay ikili arasında tartışmaya dönüştü. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını vurgulayan Turan, "Atatürk'ün 1923'te kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kökeni ve dini her ne olursa olsun herkes vatandaştır, eşittir. Kürt sorunu gerçekte olmayan laboratuvarda üretilmiş bir sorundur. Amaç Türk devleti ve milletine saldırmaktadır" dedi.

"BU ÜLKEDE DIŞLANAN SADECE TÜRKLER"

Türkiye'de ötekileştirilen ve dışlananın sadece Türkler olduğunu aktaran Turan, "7/24 Kürtcülük tezlerinin avukatlığını yapacağınıza, Toroslar'daki, Ege'deki, İç Anadolu'daki Karadeniz'deki Marmara'daki fakir Yörük köylerine gidin bu ülkede kim mağdur ediliyor görün" ifadesini kullandı.

"KÜRT OLDUĞUMU SANANLAR, BEN TÜRKÜM"

Gergerlioğlu Türk olduğunu yeniden vurgularken, "Kürdün hakkını savunduğumuz, Kürtçe konuşmayı savunduğumuz için Kürt olduğumu sananlar!!! Ben Türküm. Yıllardır gayretimiz bu topluma ayrımcılık yapmamayı, ırkçılık yapmamayı, insan haklarına ilgiyi anlatmakla geçti. Anlaşılsa ah! Ah bir de ötekileştirilenleri hissetseniz..." dedi.