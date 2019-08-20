Türkiye'de kükürtdioksit emisyonları hava kalitesini tehdit ediyor
Greenpeace’in hazırladığı rapora göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla kükürtdioksit emisyonları en yüksek olan ilk 10 ülke arasında.
Greenpeace'in hazırladığı ve tüm dünyada kükürtdioksit (S02) emisyonlarını inceleyen son rapor, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorununun vehametine ışık tutuyor.
Buna göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla asit yağmurları, hastalıklar ve erken yaşta ölümlerin sebebi olan, insan faaliyetleri kaynaklı SO2 emisyonları en yüksek olan (919 kt ile) ilk 10 ülke arasında. Euronews.com'da Görüntüle