Türkiye'de kükürtdioksit emisyonları hava kalitesini tehdit ediyor

20.08.2019 09:59

Greenpeace'in hazırladığı ve tüm dünyada kükürtdioksit (S02) emisyonlarını inceleyen son rapor, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorununun vehametine ışık tutuyor.

Buna göre Türkiye, 2018 yılında hava kirliliği dolayısıyla asit yağmurları, hastalıklar ve erken yaşta ölümlerin sebebi olan, insan faaliyetleri kaynaklı SO2 emisyonları en yüksek olan (919 kt ile) ilk 10 ülke arasında. Euronews.com'da Görüntüle