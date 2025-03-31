Ölülerin yakılması için gereken fırınları yaptırma yetkisi belediyelere verilmiştir; fakat ülkemizde hiçbir belediye buna yanaşmamıştır. Peki, Türkiye'de krematoryum var mı, ölü yakılan yer krematoryum nedir?

TÜRKİYE'DE KREMATORYUM VAR MI?

Türkiye'de tam olarak ne kadar sayıda olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu Kavağı sınırları içinde bir adet krematoryum denebilecek yer vardı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda da bir krematoryum yapılmış, sonradan yıkılarak otoparka çevrilmiştir.

Ülkemiz her ne kadar dünyanın en büyük krematoryum üreticilerinden ve ihracatçılarından biri konumunda olsa da ülkemizde aktif çalışan bir krematoryum bulunmamaktadır.

KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.

Türkçeye İngilizceden geçen sözcüğün kökeni Latince cremare (yakmak) fiiline dayanır.