Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey
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Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey

İlk Çin'de görülen ve giderek dünyaya yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs hakkında Türkiye'de ne biliyoruz ? Önlemler ne durumda ?

24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:42
Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) günden güne daha fazla can almaya devam ediyor. Şimdilik salgın hastalığa rastlanmadığı belirtilen 'de ise özellikle komşu ülkelerdeki vaka sayısı arttıkça, endişe büyüyor.


Peki tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını için Türkiye ne gibi önlemler aldı? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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