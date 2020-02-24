Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey

24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:42

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) günden güne daha fazla can almaya devam ediyor. Şimdilik salgın hastalığa rastlanmadığı belirtilen Türkiye'de ise özellikle komşu ülkelerdeki vaka sayısı arttıkça, endişe büyüyor.



Peki tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını için Türkiye ne gibi önlemler aldı? Euronews.com'da Görüntüle