Türkiye'de kaç tane ABD üssü var?

Türkiye'de kaç tane ABD üssü var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Peki, Türkiye'de kaç tane ABD üssü var?

Türkiye'de doğrudan veya ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla ABD'ye ait askeri tesis ve üs bulunmaktadır. İncirlik Üssü, bu üsler arasında en bilinenlerden biridir. Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmemiştir.Türkiye'de kaç tane ABD üssü var?

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ABD ÜSSÜ VAR?

1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü : Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955'ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.

Türkiye'de kaç tane ABD üssü var?

2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü : NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.

3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü : NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye'deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

ABD'li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İran'ın füze attığı Arap ülkesinden savaşa girme sinyali
İran'ın Katar ve Irak saldırısının ardından Beyaz Saray'da dikkat çeken önlem

İran'ın saldırısının ardından Beyaz Saray'da ilk defa bu önlem alındı
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir

ABD'li yetkililer: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.