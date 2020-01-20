Türkiye'de ilk olacak stadyum gün sayıyor

20.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:35

Göztepe'nin merakla beklenen yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, açılışı için gün sayıyor. Bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile açılacak olan stadyumun son hali İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da Göztepe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak. Yapımı yaklaşık 2 yıl süren stadyum 219 milyon TL'ye mal oldu. Stadyumun son durumunu havadan kadraja alan İhlas Haber Ajansı (İHA), stadın içinden detayları da görüntüledi.

İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölümler de bulunan stadyum, Türkiye'de tek olan bir özelliği ile de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor. Yürüyüş parkuru, maç günleri haricinde vatandaşların hizmetine açık olacak. Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yaptığı iş birliği ile stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak 13 dönüm büyüklüğünde bir Taraftar Meydanı oluşturulacak.

KOLTUK TASARIMINI TARAFTARLAR SEÇTİ

20 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, kapasitesinin 5 bin kişi daha arttırılarak 25 bine çıkarılacak. Kapasitenin arttırılma işlemi ise Beşiktaş maçının ardından güney kale arkasındaki koltukların sökümü ile yapılacak. Öte yandan, stadyumun maraton tribünündeki koltuklarda kırmızı font üzerine sarı yazıyla "19 Göztepe 25" şeklinde bir tasarım bulunuyor. Bu tasarımı, Göztepe Spor Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı anketle Göztepeli taraftarlar belirledi.

HER ŞEY SON TEKNOLOJİ

39 locası bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Bu sistemle beraber stadyum içerisindeki akustik ve ambiyans bölünmeye uğramayacak. Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde ise son teknoloji kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadyumun çatısında bulunan ışıklandırmalar 'meksika dalgası' diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken adeta görsel bir şölen sunacak. Sahadaki zemin için hibrit çim tercih edilirken, sahanın bakımı için ise suni güneş cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar sahadaki çimlerin saha sağlıklı büyümesini sağlarken bakımını da kolaylaştırıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA