Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
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Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi

Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akdeniz'de bulunan ancak Türkiye'de henüz yuva kaydı olmayan, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağasının ilk kez Göcek sularında canlı görüntülendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akdeniz'de bulunan ancak Türkiye'de henüz yuva kaydı olmayan, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağasının ilk kez Göcek sularında canlı görüntülendiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deri sırtlı deniz kaplumbağasının görüntülerine yer verilerek, "Akdeniz'de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağası, Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi
Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Türkiye'de ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi - Haberler
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