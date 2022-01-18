Türkiye'de üniversite kampüsü içerisindeki ilk kayak merkezi Bitlis'te açıldı

TÜRKİYE'de üniversite kampüsü alanında yapılan ve bir ilk olan kayak tesisi, törenle hizmete açıldı.

BİTLİS (DHA) - TÜRKİYE'de üniversite kampüsü alanında yapılan ve bir ilk olan kayak tesisi, törenle hizmete açıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rahva kampusu içerisinde Bitlisli İş insanı Ahmet Eren tarafından finanse edilen ve eğitim amaçlı kullanılacak 400 metrelik kayak merkezi hizmete girdi. Türkiye'de kampüs alanında yapılan ilk kayak tesisi olma özelliği taşıyan tesisin açılışına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmanın ardından minik öğrencilerin halkoyunları gösterileri ve kurdele kesimi ile tesis hizmete açıldı.