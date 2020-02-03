Türkiye'de her yıl 174 bin kişi kansere yakalanıyor

03.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:52

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, Türkiye'de her yıl yaklaşık 174 bin kişinin kansere yakalandığını ve erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri görüldüğünü söyledi. Kanserden korkmak yerine korunmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Salepçi önemli bilgiler verdi.

Her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalanıyor ve yaklaşık 8.2 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişinin kansere yakalandığını kaydetti.

Kanserin nedenlerinin tam olarak bilinmese de iki grup risk faktörünün olduğunu belirten Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, bunlardan birinin genetik yatkınlık yani ailedeki hastalık geçmişi, diğerinin ise çevresel faktörler olduğunu söyledi. Çevresel faktörleri sıralayan Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi şunları söyledi: "Bunlar sigara ve alkol kullanımı, yoğun güneş ışınına maruz kalma, radyasyona veya yüksek dozda röntgen ışınına maruz kalma, kanserojen olarak anılan bazı kimyasallara maruz kalma, bazı virüsler, kötü beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği gibi faktörlerdir. Bunların yanında hamilelik döneminde anne karnında fetüsün maruz kaldığı faktörler de kanserin nedenlerinden sayılmaktadır."

AKCİĞER VE MEME KANSERİ İLK SIRADA

Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi 100'e yakın kanser türü olsa da bazı türlerin çok daha sıklıkla görüldüğünü vurgulayarak, "Türkiye'de erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri görülüyor. Erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda ise tiroit kanseri 2. sırada yer alıyor. 3. sırada ise her iki cinsiyette de kalın bağırsak kanserleri (kolorektal kanserler) görülüyor. Mide, pankreas, mesane, böbrek tümörleri ve lenfomalar da sonraki sıralarda yer alıyor. Dünyada sadece mide kanseri görülme sıklığında azalma var. Kadınlarda rahim ağzı (serviks) kanserinden ölüm oranında da ciddi bir azalma var" diye konuştu.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Kanserin her vücutta farklı birtakım belirtiler ortaya çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, "Açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, kronik halsizlik, güçlü ağrılar, meme, koltukaltı veya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler, ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler, ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar, balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük, zamansız vajinal kanamalar, dışkıda ve idrarda kan bulunması bu belirtilere örnek olarak verilebilir. Özellikle ileri aşamalara kadar herhangi bir belirti göstermeksizin ilerleyen kanser türlerinde erken teşhis ancak doktor kontrolleriyle mümkündür. Bu sebeple doktora gitmek için hastalığı hissetmeyi beklemeyip düzenli kontrolleri ve rutin tahlilleri aksatmamak çok önemlidir" dedi.

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi kanserde umut veren tedavi yöntemlerinin olduğunu da belirterek, "Özellikle yeni geliştirilmiş akıllı ilaçlar hem akciğer kanserlerinde hem de böbrek tümörleri ve bazı nadir görülen tümörlerde tedavi başarısını artırdı. Kanser aşıları ise hem akciğer kanserinde, hem de böbrek tümörleri ve cilt kanserlerinde çok etkili oldu" diye konuştu.

KANSERDEN NASIL KORUNURUZ?

Kanserden korunmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi şu tavsiyelerde bulundu: "Haftada yarım kilodan fazla et yemeyin, bol sebze makul oranda meyve tüketin. İdeal kilonuzu korumaya çalışın. Her gün egzersiz yapın. Sigara ve alkolden uzak durun. Günde 7 saat uyuyun. Yaz aylarında güneşten korunun. Özellikle sarışın, çilli ve vücudunda 20'nin üzerinde beni bulunan insanların güneşten korkmaları gerekir. Uyuduğunuz odada bilgisayar ve cep telefonu bulundurmayın. Check-up lüks değil bir ihtiyaçtır. Herkesin yılda bir kere check-up programına katılması gereklidir."

Kaynak: DHA