Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek
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Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye’de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 sonunda Türkiye’de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB’de ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

03.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:23
Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek

'de 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye'de enflasyon (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 yılının sonunda Türkiye'de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB'de yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020'nin ilk ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Peki, Avrupa ülkelerinde durum ne? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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