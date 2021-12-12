Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı
Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendisini gösteren bir belirtisi ortaya çıktı. Buna göre Omicron varyantına yakalanan kişiler sadece geceleri aşırı terleme yaşıyor ve çarşaflarını ciddi derecede ıslatıyorlar. Aynı terlemenin gündüzleri olmadığının altı çizildi. Bu veya birkaç belirtiyi aynı anda yaşayan kişilerin test yaptırması öneriliyor.
Koronavirüs salgını, çeşitli varyantların kendini göstermesiyle devam ediyor. Dünya gündemine damga vuran son varyantın ismi de Omicron olarak duyuruldu. Türkiye'de görülüp görülmediği merak edilen varyantla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün bilgilendirmede bulundu. Bakan, şu ana kadar 6 kişide Omicron tespit edildiğini belirtti.
Omicron varyantının şu ana kadar en yaygın belirtisinin en başta kas, eklem ve baş ağrıları olduğu belirtiliyor. Kırgınlık ve halsizliğin de birleştiği bu durumlarda kendini iyi hissetmeyen kişilerin test yaptırması öneriliyor. Ancak Omicron varyantının belirtileriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı tarafından Omicron varyantının belirtilerine ilişkin hazırlanan raporda, dikkat çeken ifadelere yer verildi. Buna göre varyantın bir diğer belirtisi arasında geceleri aniden ortaya çıkan terlemeler olduğu belirtildi. Aşırı terlemenin, yatakları ıslatacak boyutta olduğu ve bu durumu yaşayanların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
Omicron varyantının en yüksek görüldüğü ülkelerin başında İngiltere ve Güney Afrika geliyor. İngiltere'de son 24 saatte 663 Omicron vakası kaydedildi. Varyantın çıkış noktası olarak bilinen Güney Afrika'da da günlük 200'ün üzerinde Omicron vakası tespit ediliyor.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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