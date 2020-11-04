Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak
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Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak

04.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:37

Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak Keban Barajı Üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan bir kişinin hayat hikayesinin yer aldığı belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15.

Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak

Keban Barajı Üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan bir kişinin hayat hikayesinin yer aldığı belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15. Boston Film Festivalinde büyük ödül için yarışacak

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Film Atölyesinde öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Ada'm" isimli belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15. Boston Film Festivalinde büyük ödül için yarışacak.

Yönetmenliği; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Turgay Kural tarafından gerçekleştirilen Ada'm adlı belgesel sinema filmi ile Danışmanlığı Öğr. Gör. Turgay Kural, yönetmenliği; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü bu yıl mezun olan öğrencilerden Fatih Coşgun ve Yusuf Korkmaz tarafından gerçekleştirilen Mastara adlı belgesel sinema filmleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletinde düzenlenen 15. Boston Filmleri Festivali'nde belgesel kategorisinde finalist olarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandılar.

Ada'm 41 ülkede izlendi

Ada'm isimli belgesel filmi, Tunceli'nin Pertek ilçesinde çekimleri tamamlanan ve eşini kaybettiği günden itibaren 14 yıldır Keban Barajı üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan Ziya Abay'ın öyküsü konu ediyor. Mastara isimli film ise Mardin'in Midyat ilçesi Betkustan Köyü'nde Süryanice el yazısı yazısının son temsilcilerden Gabriyel Aktaş'ın öyküsünü konu ediyor. Her iki sinema filmi 41 ülkede uluslararası film festivallerinde boy gösteriyor.

Yüksek bütçeli filmleri geride bıraktı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CÜFA Koordinatörü Öğr. Gör. Turgay Kural, "Bütçeli yüzlerce film arasından, finale kalmayı başaran iki belgesel filmin önümüzdeki haftalarda açıklanacak nihai kararla dereceleri belli olacak. 2021 yılı içerisinde farklı belgesel sinema projeleri ile ulusal ve uluslararası film festivallerinde Üniversitemizi temsil etmeye devam edeceğiz, CÜFA'nın kurulmasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'de çekilen 'Ada'm' ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen 'Ada'm' ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen 'Ada'm' ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen 'Ada'm' ABD'de büyük ödül için yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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