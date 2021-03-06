Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte o listedeki 24 kentimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi. Buna göre aralarında İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'ın yer aldığı 24 ilin, gelecek hafta yayınlanacak risk haritasında kırmızı kategoride olması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının birçok kentte kritik seviyeye ulaştığı görüldü.

9 İLİMİZİN DAHA KIRMIZI KATEGORİYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Bakan Koca'nın paylaştığı harita üzerine hangi illerin kırmızıya döneceği konusu da merak edilmeye başlandı. Buna göre, haftalık vaka sayısının her 100 bin kişide, İstanbul, Samsun, Sinop ve Kocaeli gibi 10 büyükşehrin yer aldığı 24 kentte tedirgin eden seviyelerde seyrettiği kaydedildi. Öte yandan gelecek hafta paylaşılacak verilere göre de Kilis, Yalova, Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale ve Mersin'in kırmızı kategoride yer alması bekleniyor.

İşte kırmızı kategoriye olması beklenen 24 il şöyle;

Samsun: 348,36

Sinop: 314,15

Giresun: 282,14

Ordu: 280,27

Tokat:228,82

Trabzon: 226,14

Rize: 280,21

Amasya: 183,91

Edirne: 180,01

Osmaniye: 173,91

Balıkesir: 172,46

Gümüşhane:151,73

Konya: 150,98

Aksaray: 140,89

Adıyaman: 149,88

Burdur: 105,21

Sakarya: 139,93

Kilis: 163,17

Yalova: 134,76

Kırklareli: 116,94

Kocaeli: 112,25

İstanbul: 111,57

Tekirdağ: 111,19

Artvin: 109,14

Çanakkale: 107,29

Mersin: 100,82