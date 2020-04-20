Türkiye'de Aktif Oyuncu Sayısı İki Ayda %40 Arttı
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Ozan Aydemir, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

Türkiye'de Aktif Oyuncu Sayısı İki Ayda %40 Arttı

Koronavirüsü salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde sosyal medya kullanımında yaşanan artış ile birlikte mobil oyun ve bilgisayar oyunlarını oynayanların sayısında da ciddi oranda artış gerçekleşti.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
Türkiye'de Aktif Oyuncu Sayısı İki Ayda %40 Arttı

Koronavirüsü salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde sosyal medya kullanımında yaşanan artış ile birlikte mobil oyun ve bilgisayar oyunlarını oynayanların sayısında da ciddi oranda artış gerçekleşti. Türkiye'de aktif oyuncu sayısında %40'lık bir artış gerçekleştiği belirtildi.

Dünyanın en büyük oyun dağıtım platformlarından birisi olan Steam, anlık aktif kullanıcı sayısının 23 milyonu geçtiğini açıkladı. Bu sayı, şimdiye kadar açıklanan aktif kullanıcı sayıları içerisinde rekor olarak kaydedildi. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada sadece Steam platformunda değil; bütün oyun platformlarında, aktif kullanıcı sayısında ciddi oranda bir artış gözlendiğini ifade etti. Türkiye'de %40'a varan bir artış gözlendiğini belirten Aydemir, oyunlar için harcanan parada da ciddi oranda bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Her yaştan, her gruptan oyuncu profiline sahip olunduğunu ifade eden Ozan Aydemir, koronavirüsü nedeniyle evde kalınmaya devam edildiği sürece, bu durumdan etkilenmeyecek neredeyse tek sektörün oyun sektörü olduğunu, negatif etkinin aksine pozitif anlamda ciddi bir etkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye aktif oyuncu sayısı salgın sonrasında yüzde 40 arttı

Pek çok oyun platformunun koronavirüsüyle mücadele kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan kişilere destek olmak amacıyla özel indirimler, kampanyalar uyguladığını ifade eden Aydemir, dijital oyun satışlarında %52'lik, konsol oyun satışlarında %155'lik, genel olarak ise oyun satışlarında %63'lük bir artış gözlendiğini belirtti. Sosyal mesafenin, koronavirüsüyle mücadelede öneminin sürekli hatırlatıldığı şu günlerde, özellikle online oyun turnuvalarına karşı ilgide büyük bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Ozan Aydemir, oyun platformlarının çevirimiçi etkinlikler, kampanyala, turnuvalar düzenlediğini belirtti. Online oyunların yanı sıra ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmek için kutu oyunlarına da yöneldiğini ifade eden Aydemir, offline oyunlarda da üretime önem verdiklerini sözlerine ekledi. Karantina altında oynayabileceğiniz mobil oyunları merak ediyor ya da elinizdeki oyunlara alternatif oyunlar arıyorsanız, buradan evde oynanabilecek mobil oyunlarla ilgili bir listeye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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