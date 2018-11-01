Türkiye'de 917 Bin Kişi Evlilik Öncesi Eğitim Aldı

SAMSUN Valisi Osman Kaymak, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesi' toplantısında yaptığı konuşmada, kentte 6 bin 618 kişinin bu eğitimden geçtiğini belirterek, "Ülkemizde ise 917 bin kişinin bu eğitimi aldığını öğreniyoruz" dedi.

?Samsun'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında toplantı düzenlendi. Vali Osman Kaymak'ın da katıldığı toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, ilçe kaymakamları, belediyelerin ilgili birimlerinden görevliler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Kaymak, aile kurumunun hem birey, hem de toplum için hayati önem taşıdığını belirterek, "Evlilik ve aile hayatı ne kadar önemliyse, onları sürdürmek de o kadar önemlidir. Zira yüksek beklentiler üzerine kurulan evliliklerin beklentilerin karşılanmaması sonucunda boşanmalar meydana gelmektedir. TÜİK verilerine baktığımız zaman 2017 yılında ülkemizde evlenenlerin yüzde 22'si, ilimizde ise yüzde 15'i boşanmaktadır. Boşanmaların yüzde 35'i ise ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşmektedir. Evliliğin uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almaları, önemini bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır" dedi.

Vali Kaymak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatini çekmek amacıyla 2012 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programını başlattığını hatırlatarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız her yeni evlenecek çiftin iyi bir başlangıç yapmak ve bireylerin, uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırılma Projesi geliştirilmiştir. Samsun'da evlilik öncesi eğitim rakamlarını verecek olursak, yıllar itibariyle 6 bin 618 kişi bu eğitimden geçmiş, en son 2018'de bin 280 vatandaşımız bu eğitimden geçti. Yine kamu kurumları belediyelerin eğitim verdikleri 979 kişi var. Ülkemizde ise 917 bin kişinin bu eğitimi aldığını öğreniyoruz" diye konuştu.

Toplumdaki sosyal sorunların çok ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Vali Kaymak, "Bizler sadece yol, park yapmakla şehirleri imar etmiyoruz, sosyal sorunlara da çözüm bulma konusunda valilik, belediye, kamu kurumları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok önemli hizmetler, ama bütün bunlara rağmen toplumda sosyal sorunlar devam ediyor. İntiharlar, boşanmalar devam ediyor, aile içi şiddet, istismarlar devam ediyor. Bütün bu sosyal sorunların çözümü anlamında bizim ilin valisi olarak bütün kaymakam arkadaşlara belediyeci arkadaşlara, 'Lütfen arkadaşlar bu konularda yeni projeler geliştirelim var olan çalışmaları ciddiyetle yürütelim' diyoruz. Sağlam bir aile, sorunların çözümünde en önemli adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Şen, proje ile ilgili sunum yaptı. - Samsun