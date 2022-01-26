Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde: Kar, koca köyü yutmuş

Türkiye, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler yaşıyor. İstanbul'da aşırı yağış sonrasında birçok vatandaş yollarda mahsur kalırken, bu görüntüler1980 yılında Ardahan'da yaşanan olayı yeniden gündeme getirdi.

KAR, KOCA KÖYÜ YUTTU

Çıldır ilçesine bağlı Doğruyol Köyü, 2 metreyi de aşan kar yağışı nedeniyle tamamen kar altında kaldı. Merhum gazeteci Ümit Kılıç'ın 1980 yılında kaleme aldığı habere göre Doğruyol Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle görünen tek şey elektrik direkleri oldu.

KARDAN TÜNEL AÇARAK KURTULMUŞ

Haberde birçok vatandaşın civar köylerden gelen destekle kurtulduğu belirtilirken, Rabia İncedere isimli vatandaşın ise evinden kazdığı tünelden dışarı çıkarak hayatta kaldığı detayına yer verildi.

İşte o haber:

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