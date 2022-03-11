Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 25 bin 401 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 123 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 52 bin 269 olurken toplam 342 bin 365 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 401 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 123 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan52 bin 269 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 365 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,22 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 732 bin 735 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 893 bin 442 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 382 bin 303 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybederken 29 bin 492 de yeni vaka tespit edilmişti.