Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'da düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'da düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edildi.

Doğubayazıt ilçesinde 21 ilden 116 sporcunun katılımıyla yapıla yarışlarda, dereceye giren sporcular için tarihi İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda madalya töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çocuklar yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

Vali Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, kentin doğal ve tarihi anlamda çok zengin bir yer olduğunu ve bu yerlerin tanıtımı anlamında daha çok etkinlik yapacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin daha çok tanıtılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki Anadolu'nun giriş kapısı olan bu topraklarda, bu güzel insanlar ve gençlerimiz her zaman güzel işlerle meşgul olsunlar, geleceğe güvenle bakabilsinler, eğitim ve spor alanında göstermiş oldukları başarılarla ülkemizin ve dünyanın gündemine gelsinler. Dünya ve Anadolu insanını burada misafir edelim ve bu güzellikleri onlara gösterelim istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir foto safari yarışması yaptık. Ağrı Dağı'na tırmanışlarımız tekrar başladı. Bu bölgenin değerlerinin bölge insanlarıyla birlikte yükselmesini istiyoruz. "

Vali Varol, en çok önem verdikleri alanlardan birinin de spor olduğunu belirterek, yıllardır atletizm alanında başarılı olan kenti bu alanda uluslararası organizasyonlarda görmek istediklerini dile getirdi.

Bu tarz etkinliklere her türlü katkıyı vereceklerini aktaran Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Ağrı'nın ilk defa böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Hakkari, Batman, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bu tarz yarışmalar düzenledik. Ağrı atletizmle gündeme gelen şehirlerin başında geliyor. Allah nasip ederse bundan sonraki dağ koşularının bir ayağı her yıl Doğubayazıt'ta ve İshak Paşa Sarayı'nda olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Varol, Çintimar ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Öte yandan yarışlarda birinci olan sporcular cumhuriyet altını, ikinci olanlara yarım altın, üçüncü olanlar ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Törene, Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Taşlıçay Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Murtaza Ersöz, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve sporcular katıldı.

Şampiyonada büyük erkeklerde Suat Karabulak, büyük kadınlarda Gizem Nur Keskin birinci olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez