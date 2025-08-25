Türkiye Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Bulgaristan, Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, yayın saati, yayıncı kanal ve maçın şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Türkiye Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Bulgaristan'ın karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Hall Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Türkiye Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 15:30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1'i aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de yayın şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Müsabaka, 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 15:30'da başladı.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan'ın karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası mücadelesi, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde, Korat Chatchai Hall Stadyumu'nda oynanacak.

