Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol severlerin merakla beklediği karşılaşma için akıllardaki soru net: Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Şampiyonası heyecanı sürerken, Filenin Sultanları'nın bir sonraki mücadelesi için geri sayım başladı.

Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Bugün oynanacak Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, taraftarlar ve spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, hem saati hem de yayın kanalı açısından büyük ilgi görüyor. Peki, Filenin SultanlarıTürkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası kapsamında sahaya çıkıyor. Bugünkü rakip Bulgaristan olacak. Karşılaşma, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati 15:30 olarak açıklandı. Bu saat itibarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan milli takım, taraftarına heyecan dolu bir mücadele izletmeyi hedefliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece tüm voleybol severler maçı kolayca takip edebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'in şifresiz yayın politikası, özellikle milli maçlarda geniş kitlelere ulaşmayı sağlıyor. Bu durum, Filenin Sultanları'nın her mücadelesinde olduğu gibi bu maçta da büyük bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İnsanların açlıktan öldüğü Gazze'de sözün bittiği an
Hakem Kurulu, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı

Kurul, üçüncü kez toplandı! İşte memur için ağır basan zam oranı
3.3'lük deprem öncesi telefonlara gönderilen uyarı mesajı infial yarattı

Deprem öncesi binlerce telefona gelen bildirim infial yarattı
Hindistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ankara menzilimizde

Türkiye'ye küstah tehdit: Ankara menzilimizde
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.