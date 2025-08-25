Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Bugün oynanacak Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı, taraftarlar ve spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Türkiye Bulgaristan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, hem saati hem de yayın kanalı açısından büyük ilgi görüyor. Peki, Filenin SultanlarıTürkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası kapsamında sahaya çıkıyor. Bugünkü rakip Bulgaristan olacak. Karşılaşma, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati 15:30 olarak açıklandı. Bu saat itibarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan milli takım, taraftarına heyecan dolu bir mücadele izletmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece tüm voleybol severler maçı kolayca takip edebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'in şifresiz yayın politikası, özellikle milli maçlarda geniş kitlelere ulaşmayı sağlıyor. Bu durum, Filenin Sultanları'nın her mücadelesinde olduğu gibi bu maçta da büyük bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.