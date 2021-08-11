Türkiye Böbrek Vakfı, su tüketiminin önemine dikkati çekmek için vatandaşlara broşür dağıttı
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Türkiye Böbrek Vakfı, su tüketiminin önemine dikkati çekmek için vatandaşlara broşür dağıttı

Türkiye Böbrek Vakfı, su tüketiminin önemine dikkati çekmek için vatandaşlara broşür dağıttı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Türkiye Böbrek Vakfı (TBV), su tüketiminin önemine dikkati çekmek için vatandaşlara, bando takımı eşliğinde su ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Türkiye Böbrek Vakfı (TBV), su tüketiminin önemine dikkati çekmek için vatandaşlara, bando takımı eşliğinde su ve bilgilendirici broşür dağıttı.

TBV tarafından organize edilen etkinlikte Beşiktaş Meydanı'nda vatandaşlara su ikram edildi. Yeterli miktarda su içilmemesinin sağlığa zararları hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtılırken, megafonla da su tüketiminin önemi anlatıldı.

TBV Başkanı Timur Erk, yetişkin erkeklerin günde 2,5 litre, yetişkin kadınların 2 litre, 18 yaş altı kişilerin ise 1,5 litre su içmesi gerektiğini söyledi.

Erk, "Hem Akdeniz kuşağında bulunduğumuz için hem de iklim değişikliğinin olumsuzlukları nedeniyle su içmeye daha çok önem vermemiz lazım. Bu etkinlik sırf bunun için. Su hayat demektir." ifadelerini kullandı.

Bir sene önce vakıf olarak "Su'dan Sorular" adlı anket çalışması yaptıklarını kaydeden Erk, vatandaşlara su ile ilgili sorular yönelttiklerini aktardı.

Anket sonucunu paylaşan Erk, şunları söyledi:

"850 bin kişiye sorular yönelttik. Bu anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 70'i su içmenin önemini biliyor ancak hangi miktarda su içilmesi gerektiğini ya da yeteri miktarda su içmediğinde neler olabileceğini bilmiyor. Biz de bu yüzden yeteri miktarda su içmenin önemini anlattık."

Anketin bazı sonuçları şöyle:

"Katılımcıların yüzde 60'ı gün içinde su içmeyi unutuyor, yüzde 48'i içilen diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudunun su ihtiyacını karşılamadığını biliyor. Katılımcıların yüzde 9'u su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullanıyor, yüzde 52'si dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli. 'İçtiğim suyun kaynağı benim için önemli' diyenlerin oranı ise yüzde 80."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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