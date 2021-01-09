Türkiye, Berat Albayrak'ın Covax'a kaynak ayırmaması nedeniyle mi aşı alamadı?
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Türkiye, Berat Albayrak'ın Covax'a kaynak ayırmaması nedeniyle mi aşı alamadı?

09.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:14
Türkiye, Berat Albayrak'ın Covax'a kaynak ayırmaması nedeniyle mi aşı alamadı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde dillendirilen "Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarına yanıt verdi. Koca, "Covax aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Burada yer almamamızın Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aşı yapılanması olan Covax'a kaynak ayırmaması nedeniyle Türkiye'nin koronavirüs aşısına erken ulaşım sağlayamadığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

SÖYLENTİLERİ YALANLADI

Söylentileri yalanlayan Koca, Covax oluşumunun aşıya ulaşma imkanı olmayan ülkeler için planlandığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır. Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur."

Türkiye, Berat Albayrak'ın Covax'a kaynak ayırmaması nedeniyle mi aşı alamadı?

COVAX, DSÖ TARAFINDAN KURULMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (Covax) başlatmıştı.

Doğruluk Kontrolü
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmaması nedeniyle Türkiye'nin aşı alamadığı iddiası
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aşı çalışması yapan Covax'a kaynak ayırmadığı, bu nedenle Türkiye'nin aşı alamadığı ileri sürüldü.

İddiaları yanıtlayan Bakan Koca, Covax'ın aşıya ulaşımda zorlanan ülkeler için planlandığı belirterek durumun Berat Albayrak'la ilgili olmadığını söyledi

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