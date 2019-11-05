Türkiye, Bağdadi'nin kız kardeşini yakaladığını doğruladı

05.11.2019 09:39

Twitter hesabından Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını duyuran İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında, "İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye olası ziyareti hakkında, "Washington'daki bazı çevreler, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar. Biz sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umuyoruz. Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararı, tamamen Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karardır. İki Başkan, ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerdir. Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Haber ajansı AP'ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, Bağdadi'nin 65 yaşındaki kardeşi Awad'ın, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez'de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandığını açıklamıştı. Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, "Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalanmıştı. Üst düzey Türk yetkili, bunun istihbari anlamda 'altın madeni' olduğunu söylemişti.

Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. Türkiye'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edilmişti.

"İSTİHBARAT ANLAMINDA BİR ALTIN MADENİ"

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.'' ifadelerini kullanmıştı.