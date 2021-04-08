Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
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Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor

Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını son dört yıldır üstlenen Sayıştay Başkanı Said Ahmet Baş, görevi Çekya Sayıştay Başkanı Miroslav Kala'ya devrediyor.

Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını son dört yıldır üstlenen Sayıştay Başkanı Said Ahmet Baş, görevi Çekya Sayıştay Başkanı Miroslav Kala'ya devrediyor.

Avrupa'da 50 ülkenin üye olduğu Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını son dört yıldır üstlenen Sayıştay Başkanı Said Ahmet Baş, görevi Çekya Sayıştay Başkanı Miroslav Kala'ya devrediyor. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi, Eski Devlet ve AB Bakanı Egemen Bağış, pandemi nedeniyle devir teslim töreni için Prag'a gidemeyen Sayıştay Başkanı Baş'a vekaleten Başkanlık sembolü kristal logoyu yeni Başkan Kala'ya takdim etti.

Çekya Sayıştay Başkanlığı merkez binası önünde tören dolayısıyla Türk bayrağı dalgalandırıldı. Prag Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Behiç Hatipoglu ile birlikte Çek Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığını ziyaret eden Büyükelçi Bağış, şanlı bayrağımızın dalgalandırılmış olduğunu görünce çok duygulandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıl önce İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa Sayıştaylar Birliği Genel Kurul toplantısında Sayıştay Başkanımız Sayın Said Ahmet Baş beyefendi kurumun başkanlığını devralırken kendisinden sonraki Başkanın belirleneceği bir seçim yapılmış ve Çekya Sayıştay Başkanı Sayın Kala İsrail Sayıştay Başkanı'nı az farkla mağlup ederek 2021 Nisan ayında başkanlığı devralmaya hak kazanmıştı. Normal şartlarda bu sene genel kurul toplantısı Prag'da 50 ülkenin Sayıştay Başkanlarının bir araya gelmesi ile gerçekleştirilecekti. Maalesef pandemi nedeni ile bu toplantı da çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sayıştay Başkanımız Sayın Baş'ın ricası ile örgütün başkanlık emaresi olarak dört yılda bir el değiştiren kristal logoyu çok şükür sağ salim Prag'a getirdik ve yeni sahibine teslim ettik. Türkiye dostu Çek Sayıştay Başkanı Sayın Kala merkezlerini ziyaretimiz vesilesi ile Türk bayrağımızı dalgalandırarak bizleri duygulandıran bir jest yaptı. Kendilerine Sayıştay Başkanımızın selamlarını ilettim ve muazzam konukseverlikleri için teşekkür ederek önümüzdeki 4 yıl boyunca üstleneceği onurlu görevde başarılar diledim."

Gerek milletvekili olarak geçmişte, gerekse Sayıştay Başkanlığını yürüttüğü son 8 yıl içinde defalarca ülkemizi ziyaret eden Avrupa Sayıştaylar Birliği yeni Başkanı Miroslav Kala'nın ülkemiz ile işbirliğine önem verdiğini belirten Büyükelçi Bağış, pandemi kısıtlamaları sonrası her iki ülke Sayıştay Başkanlarını Prag'daki Büyükelçilik rezidansında tertip edeceği bir kutlama yemeğinde bir araya getirmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi. - PRAG

Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor
Türkiye, Avrupa Sayıştaylar Birliği Başkanlığını Çekya'ya devrediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:12:14. #1.14#
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