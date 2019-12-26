Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek
Türkiye, Atatürk Havaalanı’nın erken terk edilmesi yüzünden Fransız şirketine 389 milyon Euro tazminat ödeyecek
Türkiye, TAV'ın kontrolünün yaklaşık yarısını satın alan Fransız "Aéroports de Paris" (ADP) şirketine, Atatürk Havaalanı'nda uçuş faaliyetlerin önceden kesilmesi nedeniyle 389 milyon euro tazminat ödeyecek.
Fransız şirketi, İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle tazminat talebinde bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle