Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek
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Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek

Türkiye, Atatürk Havaalanı’nın erken terk edilmesi yüzünden Fransız şirketine 389 milyon Euro tazminat ödeyecek

26.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:12
Türkiye, Atatürk Havaalanı için Fransız şirkete 389 milyon Euro maddi tazminat ödeyecek

, TAV'ın kontrolünün yaklaşık yarısını satın alan Fransız "Aéroports de " (ADP) şirketine, Atatürk Havaalanı'nda uçuş faaliyetlerin önceden kesilmesi nedeniyle 389 milyon euro tazminat ödeyecek.


Fransız şirketi, Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle tazminat talebinde bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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