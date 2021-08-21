Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: "Acil eylem planı hazırlanmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: "Acil eylem planı hazırlanmalı"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin panel düzenlendi.

Muğla'daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin panel düzenlendi. Aşılama ve yeni alanlar oluşturma konusunda çalışma yapılmasının önemine değinen Türkiye Arcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Güvenilir Ürün Platformu ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Muğla Ortaca'da 'Yangının Arıcılık Sektörü ile Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler' konulu panel gerçekleştirildi. TAB Başkanı Ziya Şahin, arıcıların, orman yangınları nedeni ile çok ciddi bölge kayıpları yaşadığını söyledi.

Yüz yıllardır bal üretimi yapılan alanların orman yangınında yanarak kül olduğunu İfade eden TAB Başkanı Ziya Şahin, "Maalesef yüzyıllardır bal ürettiğimiz alanlar ve arılarımız kayboldu. Bir yerde arı yada kovan kaybedilebilir ama alan kaybı uzun yılların gittiği anlamına gelir. Bir çam ağacından 100 yıl bal alabiliyoruz. Bu alanların ne olacağı dolayısıyla geleceğimizin ne olacağı sorusunun cevabını arayacağız" diye konuştu.

Aşılama ve yeni alanlar oluşturma çalışmalarının başlaması gerektiğini ifade eden Şahin, "Yanan alanlarda yeşil aksam kalan alanların kesilmemesi gerekiyor. Çanakkale'den başlamak kaydıyla Antalya'ya kadar transplantasyon dediğimiz aşılama, yeni alanlar oluşturma çalışması gerekiyor. Bu çalışmayı yaparsak kaybettiğimiz alanlar tekrar arıcılığın hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Acil eylem planı hazırlanması gerekiyor"

Çam balının ülkenin milli balı olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Eksikliklerimizin giderilmesi konusunda çalışılması lazım. Bir kilo ürettiğimiz çam balının 900 gramını Avrupa'ya satabilecek potansiyelimiz var. 110 bin hektar olan alanımızı 250 bin hektara çıkaralım, 100 bin ton çam balı üretelim. Kırsaldaki insanımız, devletimiz kazanacak. Döviz girdisi olacak. Bu çerçevede düşünülerek acil eylem planı hazırlanması gerekiyor. Türkiye Arıcılar Birliği olarak çok acil bir eylem planı yapılması konusunda, devletimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın toplantıya çağırılmasını talep ediyorum" dedi.

"Arıcıların desteklenmesi gerekiyor"

Program kapsamında arıcıları ziyaret ettiklerini aktaran BEEO Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yangından zarar gören bölgelerdeki arıcıların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Arılara arı yemi ile takviye yapılması gerektiğini söyleyen Samancı, şunları kaydetti, "Desteklerin ülke genelinde bir proje olarak hem resmi kurumlarla hem de Türkiye Arıcılar Birliği ile organize edilmesi gerekiyor. Bu yıl arılarımızı kaybetmeyelim. 3 buçuk milyon arı kovanı çok ciddi bir değer. Türkiye'de 8.2 milyon arı kovanı var, bunun 3 buçuk milyonu bu bölgedeki çam ormanlarından besleniyordu. Arıların acil desteğe ihtiyacı var." - MUĞLA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: 'Acil eylem planı hazırlanmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Marcao Mert Günok Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: "Acil eylem planı hazırlanmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 17:09:46. #1.16#

title