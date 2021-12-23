"Türkistan Eyaletinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının (SOKÜM) Derlenmesi, Arşivlenmesi, Korunması Projesi" Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının desteği ile Türkoloji Araştırma Enstitüsünde başlatılacak olan "Türkistan Eyaletinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının (SOKÜM) Derlenmesi, Arşivlenmesi, Korunması" projesi kapsamında 22 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel tarafından "SOKÜM Sorunlu Alanlar" eğitim semineri düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan UNESCO Türkiye Mlli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ölçer, sunumunda Somut Olmayan Kültürel Miras varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Üniversitemizde gerçekleştirilecek "Türkistan Eyaletinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Derlenmesi, Arşivlenmesi, Korunması" projesine yönelik seminerler ve eğitimler alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla devam edecek.

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