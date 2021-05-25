Turkish Pro Sezon 12 başladı!
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Turkish Pro Sezon 12 başladı!

Turkish Pro Sezon 12 başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni sezon start verdi!

Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 12 başladı. Organizasyon sezonun başladığının duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Paylaşılan gönderinin açıklamasına ise şunlar girildi:

Turkish Pro'da 12. sezon saat 20.00'de başlıyor!

CORSAIR ve FOXNGAME sponsorluğunda düzenlenen sezon dün gece saat 20.00'de başladı. Geçtiğimiz sezonun ödül kazananları ise şu şekildeydi:

Turkish Pro Open

W1NEZZZZZ

FURUYD

LARYNEX

OFBIEZ-

LUNOVOX

Turkish Pro Elite

WAUNNN

SWEETIEK1NG

3ROOKIE

-REXXES

YAGOELCHAVO

Playerbros ekibi olarak yeni sezonda herkese başarılar diliyoruz, sezon sonunda tekrardan görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros

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