Turkish Pro Sezon 12 başladı!
Yeni sezon start verdi!
Türkiye espor ekosistemini ayağa kaldırmaya yönelik platformlardan biri olan Turkish Pro Sezon 12 başladı. Organizasyon sezonun başladığının duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.
Paylaşılan gönderinin açıklamasına ise şunlar girildi:
Turkish Pro'da 12. sezon saat 20.00'de başlıyor!
CORSAIR ve FOXNGAME sponsorluğunda düzenlenen sezon dün gece saat 20.00'de başladı. Geçtiğimiz sezonun ödül kazananları ise şu şekildeydi:
Turkish Pro Open
W1NEZZZZZ
FURUYD
LARYNEX
OFBIEZ-
LUNOVOX
Turkish Pro Elite
WAUNNN
SWEETIEK1NG
3ROOKIE
-REXXES
YAGOELCHAVO
Playerbros ekibi olarak yeni sezonda herkese başarılar diliyoruz, sezon sonunda tekrardan görüşmek üzere!
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Kaynak: Playerbros