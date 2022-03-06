Türkgözü Sınır Kapısı'ndan sadece tırların geçişine izin veriliyor - Haberler

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Türkgözü Sınır Kapısı'ndan sadece tırların geçişine izin veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkgözü Sınır Kapısı'ndan sadece tırların geçişine izin veriliyor

Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Türkgözü Sınır Kapısı'nda sadece tırların geçişine izin veriliyor.

ARDAHAN (İHA) - Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Türkgözü Sınır Kapısı'nda sadece tırların geçişine izin veriliyor.

Türkiye ve Gürcistan, Türkgözü Sınır Kapısı'nın 1 Mart'ta açılması kararını almıştı. Gürcistan tarafındaki görevliler ise, "Bize öyle bir talimat verilmedi" diyerek diğer araçların geçişine izin vermiyor. Sınır kapısında sadece tırların geçişine izin verilirken, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Valiliğince Gürcistan sınır bölgesi yetkililerine dilekçe verileceğini ve konunun kısa zamanda çözüleceğini belirtti. - ARDAHAN

Türkgözü Sınır Kapısı'ndan sadece tırların geçişine izin veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Posof Sınır Kapısı, Gürcistan, Ardahan, Türkiye, Yerel, Haberler

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