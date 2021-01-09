Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anıları
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Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anıları

09.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:46
Türker İnanoğlu'ndan Yeşilçam ve Kanlıca anıları

Acısıyla tatlısıyla bir ömürTürker İnanoğlu, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken 19 yaşında reji asistanı olarak adım attığı Yeşilçam'a 65 sene aralıksız hizmet vermiş;

Acısıyla tatlısıyla bir ömür

Türker İnanoğlu, Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken 19 yaşında reji asistanı olarak adım attığı Yeşilçam'a 65 sene aralıksız hizmet vermiş; bu süreçte rejisörlük, yapımcılık, sinema işletmeciliği, televizyon programları ve dizi yapımcılığı alanlarında faaliyette bulunmuş bir sinemacı. Kurduğu Erler Film sinema sektörünün kesintisiz en uzun ömürlü şirketi olarak bugün de hizmetini sürdürmekte. Türker İnanoğlu, "Sinemaya Adanmış Bir Ömür/Türker İnanoğlu/Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları" kitabında Yeşilçam'daki her olayın onda bıraktığı izleri anlatıyor.

85 yılını geçirdiği semt

Türker İnanoğlu, 85 yıllık yaşamının geçtiği Kanlıca semti için "En Güzel Köy Kanlıca" adıyla da bir kitap yazdı. Anılarını derlediği bu kitap, Beykoz Belediyesi Yayınları'ndan çıktı. İnanoğlu, dedelerinden kalan binada yaşamış, 85 yıllık ömrü bu binada geçmiştir. Bu kitapta anlatılanlar o günden bu yana geçen 85 yıllık dönemden süzülen anılardan ve gözlemlerden oluşuyor. Bu kitapta Boğaziçi ve Kanlıca ile ilgili ayrıntılı bir içerik sergileniyor. Beykoz ve özellikle Kanlıca birçok farklı yönüyle tanıtılıyor. Boğazın, Karadeniz'e açılan kapısının tarihinden başlayan anlatım, birçok başlık altında ayrıntısıyla devam ediyor... Yörenin eşsiz doğası, gezilip görülecek alanları, eskinin ünlü Göksu gibi mesire yerleri, Hıdiv Kasrı, İbrahim Paşa Korusu, Yoros Kalesi gibi tarihi değerleri de İnanoğlu'nun kaleminden okuyorsunuz.

Perde arkasında yaşananlar

Usta sinemacı, "Sinemaya Adanmış Bir Ömür" kitabında kimi komik, kimi dramatik anılarını anlatıyor. Yeşilçam sinemasında seyirciye yansımamış perde arkası anlar bu kitapta. Kitap bir yönüyle de, bir Yeşilçam belgeseli niteliğinde olup anlatılanların fotoğraflarıyla beslenmiş 284 sayfadan oluşuyor. Türker İnanoğlu, TRT ve özel televizyonlara yaptığı program ve diziler dönemini de "Perdeden Ekrana" adıyla bir kitapta toplamıştı. Usta sinemacı ayrıca iki kitabın daha hazırlığı içinde. Biri başlangıcından bugüne kadar Türk sinemasının devletle olan ilişkilerini anlatmakta. İkincisi ise üç cilt halinde çıkacak olan Türker İnanoğlu'nun basında yayınlanan makalelerini, röportajlarını, eleştirilerini ve uzun yazılarını bir araya toplayan kitap...

Charlie Chaplin kostümüyle Filiz Akın ve oğlu İlker İnanoğlu...

Sadri Alışık'tan Osman Hamdi Bey'e Kanlıca ünlüleri

Türker İnanoğlu, "En Güzel Köy Kanlıca"da geçmişte bir sanayi bölgesi olarak ün yapmış semtte bugün hiçbiri faal olmayan eski fabrikalardan da bahsediyor. Kitapta, Kanlıca'yı eserlerinde yorumlamış edebiyatçılardan, bestekarlardan, musikişinaslardan, müzisyenlerden ve sanatçılardan söz ediliyor. Kitapta, Ahmet Mithat Efendi, Yahya Kemal Beyatlı, Sadri Alışık, Osman Hamdi Bey, Mareşal Fevzi Çakmak, Orhan Veli Kanık, Kelle İbrahim, Ekerbiçer Mehmet, Saha Ramazanoğlu, Şirzat Dağlı, Arap Güngör gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

İlk sinema müzesini açtı

Türker İnanoğlu, Türkiye'nin bin 500 kişilik en büyük sinemaları Saray, Kent, Atlas, Yumurcak, Bakırköy Ünverdi, Ankara Akay Dedeman, Bahçelievler Dedeman gibi sinemaların işletmeciliğini yaptı. Daha sonraki yıllarda sinema ve televizyon alanlarında hizmet vermekle kalmamış kurduğu Türvak Türker İnanoğlu Vakfı aracılığıyla sinema ve güzel sanatların çeşitli dallarında, eğitime ve kültüre de katkılarda bulundu. Ülkemizde ilk kez sinema müzesini kurdu, yüz bini aşkın kitabı bulunan bir kütüphane açtı, 2 tane ilköğretim okulu yaparak eğitime de katkıda bulundu. Ayrıca Türker İnanoğlu'nun bugüne kadar Türvak Yayınları'ndan sinemaya dair birçok kitabı da çıktı.

Yalılardaki hayat hikayeleri

Türker İnanoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ile...

Usta sinemacı, Kanlıca yalılarıyla ilgili tarihsel ve güncel bilgilere birçok ayrıntıyla kitabında yer veriyor. Varlıklı ve ünlü ailelerin oturduğu Kanlıca'nın, İstanbul'un aslını koruyan en güzel köyü olduğu; Koç'lardan Simavi'lere, Ordinaryüs Profesör Feridun Ahıska'dan Şekerci Şefik Efendi'ye, Ordinaryüs Profesör Dr. Hazım Atıf Kuyucak'tan Sadri-Çolpan Alışık çiftine kadar tanınan tanınmayan birçok varlıklı ailenin bu yalılarda yaşadığı anlatılıyor. Türkiye'de artık kaybolmakta olan komşuluk ilişkilerinin Kanlıca'da hala yaşandığının örnekleri sunuluyor. Kanlıca yalılarına oldukça geniş yer veriliyor. Yalıların geçmişi, yalılarda yaşanmış ilginç hayat hikayeleri kitapta önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: Hürriyet

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