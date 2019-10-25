Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin temeli atıldı

25.10.2019 17:00

Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından Safranbolu'da yaptırılan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ Akademik personeli ile vatandaşlar katıldı. Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ise sağlık sorunları nedeniyle törende yer alamadı.

Törende konuşan Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, Türker İnanoğlu'nun törene katılmak istediğini ama sağlığının buna el vermediğini ifade etti.

Fakültenin açılışında İnanoğlu ile beraber olmayı umut ettiğini dile getiren Ürkmezer, "Allah kendisine sağlık sıhhat versin. Safranbolu'yu, Türkiye'yi gönlüne kazımış olan Türker İnanoğlu bu binanın yapılmasıyla beraber hem ismini hem eserini Safranbolu'nun gözüne ve gönlüne tekrar nakşetmiş olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse ise eğitim kültür ve sanat alanındaki yatırımların önemine vurgu yaptı.

Eğitim, kültür ve sanat için yapılan her yatırımın o kentin insanlarına yapılmış en önemli yatırım olduğunu anlatan Köse, "İletişim fakültesinin de bu bağlamda çok önemli katkıları olacak. Özellikle eğitim için yatırım yapan iş adamlarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Yaşar da Karabük ve Safranbolu'nun çok güzel bir eser kazandığını söyledi.



Fakültenin Türkiye'ye hizmet edeceğini belirten Yaşar, "İçerisinde konferans salonu, radyo ve televizyon stüdyoları gibi öğrencilerin anında uygulama yapabileceği odalar mevcut. Bu eseri kazandırdığı için Türker beye teşekkür ediyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

İletişim Fakültesinin 2020 yazında bitmesi bekleniyor

Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu'da mart ayında bir araya gelerek protokol imzalamıştı.

Protokol kapsamında 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası, Karabük Üniversitesine devredilen Safranbolu eski kaymakamlık binasının bulunduğu yerde yükselmeye başlayacak.

Beş kattan oluşacak iletişim fakültesinde 16 derslik, 350 kişilik çok amaçlı salon, akademisyen odaları ve idari ofislerle fuaye alanı bulunacak.

Öğrencilerin teorik eğitimin yanında pratik de yapabilecekleri radyo ve televizyon odaları ile kurgu birimleri de eğitimlerine katkı sağlayacak.

İletişim fakültesi binasının 2020 yazında teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA