Türkeli'ye helikopter ve gemilerle binlerce ekmek ve su ulaştırılıyor

Meydana gelen sel felaketi sonucu köprülerin yıkılarak karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopan ve köylere de karayolu ile ulaşımı kesilen Türkeli ilçesinde, ekmek ve su ihtiyacı, gemiler ve helikopterler ile ilçeye ulaştırılıyor.

Meydana gelen sel felaketi sonucu köprülerin yıkılarak karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopan ve köylere de karayolu ile ulaşımı kesilen Türkeli ilçesinde, ekmek ve su ihtiyacı, gemiler ve helikopterler ile ilçeye ulaştırılıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketinin ardından karayolu ile ulaşımın kapanmasıyla başlayan ekmek ve su ihtiyacı, helikopterler ve gemiler aracılığıyla ilçeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Helikopterlerin gelerek ekmek ve su yardımlarının ulaştırılması için jandarma ve belediye ekipleri ile vatandaşlar insan zinciri kurarak, ilçe geneline dağıtılmak üzere kamyonlara yüklendi.

İlçe Huzur Dincel Stadı'na inen çok sayıda helikopter, binlerce ekmek ve su şişelerini yardımlaşma zinciri kurularak ilçeye ulaştırdı. O anlarda, vatandaşlar ise stat önünde helikopter ile gelen su ve ekmek yardımlarını sevinçle karşıladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı