Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
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Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor

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Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Güzelkent-Çatalzeytin arasında başlanacak yol inşaatı çalışmalarının 1 Nisan'da start verileceğini duyurdu.

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AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Güzelkent-Çatalzeytin arasında başlanacak yol inşaatı çalışmalarının 1 Nisan'da start verileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğlu'nun Türkeli ziyaretinde müjdesini verdiği sahil yolu çalışmaları 1 Nisan'da başlıyor.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, Güzelkent-Çatalzeytin arası yol inşaatı için yönetim kadrosu ve hafriyat araçlarıyla şantiye hazırlıklarını tamamlayan yüklenici firmaya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretinardından sosyal medya aracılığıyla açıklamada bulunan AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, "Yönetim kadrosu ve hafriyat araçlarıyla şantiye hazırlıklarını tamamlayan yüklenici firma, Çatalzeytin - Güzelkent arası yolda 1 Nisan itibariyle ilk kazmayı vuracak.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Karaismailoğlu'na, Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - SİNOP

Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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