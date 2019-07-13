Türkeli, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne hazır

Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkeli ilçesinde program tertip edildi. Program kapsamında, 15 Temmuz Pazartesi günü saat: 09.00'da Atatürk İlkokulunda Şair-Yazar Gençlik Buluşması gerçekleşecek. Şair Hüseyin Akın, Şair Hüseyin Karaca, Şair Mustafa Uçurum, Şair Sıddık Ertaş, Şair Cengizhan Orakçı, Şair Ali Bal ve Yenişafak Pazar-Kitap Yayın Yönetmeni Ayşe Olgun, vatandaşlarla buluşarak, söyleşi yapacak.

Türkeli Merkez Camiinde öğle namazı sonrası mevlit programı düzenlenecek.

İkindi namazı sonrası Belediye Toplantı Salonunda Şehitlerin Kaleminden Bir Destan 15 Temmuz konulu panel gerçekleşecek.

Akşam namazı sonrası Merkez Camii önünden fener alayı eşliğinde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşün sonunda Merkez Camii önünde Türkelili minik öğrenciler tarafından mehtaran gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, günün anlamına dair konuşma, sinevizyon, şiir ve müzik dinletisi yapılacak, akabinde demokrasi nöbeti tutulacak. - SİNOP

Kaynak: İHA