Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı
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Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı

Türkeli ilçesinde Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:22
Türkeli'de yangın tatbikatı yapıldı

ilçesinde etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.


Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu'nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği okulda çıkan yangına ekipleri sevk edildi. Ekipler, okulun 2. katında mahsur kalan öğrenciyi merdiven yardımıyla kurtardı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi.


Akabinde Türkeli Amirliği ekipleri, yangınlarda alınacak önlemler hakkında öğrencilere bilgi verdiler. Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin yangına nasıl müdahale edeceği ile ilgili uygulamalı eğitim verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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