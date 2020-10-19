Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
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Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:47
Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı

Türkeli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni öncesinde İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, tören alanına gelerek tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Atatürk Anıtı'na Türkeli Muhtarlar Derneği çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak'ın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajlarının okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Program, Türkeli Muhtarlar Derneği yönetim kurulu üyelerinin İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ve Belediye Başkanı Veysel Şahin'i makamlarında ziyaret etmesiyle devam etti. - SİNOP

Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı
Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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