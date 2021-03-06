Türkeli'de çatı yangını korkuttu
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Türkeli'de çatı yangını korkuttu

06.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:01
Türkeli'de çatı yangını korkuttu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Hasan Özcan Caddesi üzerindeki Mustafa-Osman Demirel'e ait 5 katlı apartmanın çatı katında gece saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu apartmanın çatı katında hasar oluştu. - SİNOP

Türkeli'de çatı yangını korkuttu
Türkeli'de çatı yangını korkuttu
Türkeli'de çatı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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