Türkeli'de çatı yangını korkuttu
06.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:01
Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Hasan Özcan Caddesi üzerindeki Mustafa-Osman Demirel'e ait 5 katlı apartmanın çatı katında gece saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonucu apartmanın çatı katında hasar oluştu. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı