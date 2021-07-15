Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
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Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkeli ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyündeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine; Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özcan ve daire amirleri katıldı.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına 20 adet fidan toprakla buluştu.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Destanlarla dolu tarihimizde yerini alan 15 Temmuz demokrasi ve birlik gününde milletimizin kahramanca mücadelesini anarken diktiğimiz fidanlarımız gelecek nesillerimiz ile beraber yeşerecek ve bizden onlara kalacak en güzel miraslar olacaktır" dedi. - SİNOP

Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Türkeli'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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