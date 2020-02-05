Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak

05.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:15

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki Kenan Evren Caddesi, Türkan Saylan Caddesi olarak değiştirilecek.



Menderes Belediyesi şubat ayı olağan toplantısı birinci birleşimi'nde Özdere Orta Mahalle'de yer alan Kenan Evren Caddesi isminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı, doktor, eğitimci, akademisyen Türkan Saylan Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı. Karar CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliği ile alındı.



Alınan kararla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından birisi olan, özellikle kız çocuklarının okuması için önemli çalışmalara imza atan, cüzam hastalığı ile ilgili uluslararası alanda çalışmalar yaparak ödüller alan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını Menderes'imizde yaşatacağız. Darbeci Kenan Evren'in isminin yer aldığı Özdere Orta Mahalle'deki caddemizin ismini değiştirerek Saylan'ın ismini vereceğiz. Türkiye'nin aydınlanması adına ortaya koyduğu direniş ile herkesin gönlünü fetheden bir isim kendisi. Bu direniş mücadelesini de son nefesine kadar sürdürdü. Saylan'ın isminin ilçemizde yaşatacak olmamız bizim için de büyük bir mutluluk. Tüm meclis üyelerimize de bu konuda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA